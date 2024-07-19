Гернот Дёльнер: Время покажет, чего мы добьёмся

В истории Формулы 1 было немало примеров, когда крупные автопроизводители приходили в чемпионат мира, тратили колоссальные деньги, но всё заканчивалось тем, что, так и не добившись успеха, через какое-то время сворачивали свои проекты и списывали убытки.

Разумеется, в Audi надеются избежать этой участи, и о том, как они готовятся к дебюту своей заводской команды, запланированному на 2026 год, в интервью Top Gear рассказал Гернот Дёльнер, председатель совета директоров немецкой компании.

Гернот Дёльнер: «Формула 1 – очень привлекательная спортивная платформа. И мы бы не пришли в этот чемпионат, если бы не было нового технического регламента, который вступит в силу в 2026 году, если бы не была запланирована более высокая степень электрификации и не действовали бюджетные ограничения.

Перед нами стоят сложные и интересные технические задачи, и мы рады принять этот вызов. Автоспорт – часть ДНК Audi, для нас важно укреплять позиции нашей марки, прежде всего на рынках Азии и Северной Америки. Формула 1 привлекает аудиторию, очень важную для Audi: это молодая публика, высокий процент которой составляют женщины».

Изначально в компании собирались ограничиться ролью поставщика силовых установок, производство которых будет налажено на базе Audi Motorsport в Нойбурге, однако затем было принято решение создать на основе швейцарской Sauber полностью заводскую команду.

«Мы перезапустили наш проект в сентябре прошлого года, когда приобрели Sauber, – продолжил Дёльнер. – В настоящее время мы занимаемся детальной проработкой стратегии. Мы понимаем, на каком уровне находимся: команда занимает последнее, 10-е место в чемпионате, и на её счету нет очков. Но дальнейшее направление развития однозначно будет позитивным.

Мы должны набраться терпения. Нам предстоит долгий путь. Важнее всего добиваться улучшений постепенно, шаг за шагом. Мы проводим реструктуризацию команды, она должна функционировать эффективно, и время покажет, чего мы добьёмся».

Пока подтверждён лишь многолетний контракт с Нико Хюлкенбергом, но имя будущего напарника опытного немецкого гонщика пока не названо, и Дёльнер предпочёл не комментировать эту тему. Но привёл такую статистику: только созданием силовой установки на базе в Нойбурге занимаются 300 инженеров Audi.

Работа идёт на 22 испытательных стендах, на этой стадии двигатель внутреннего сгорания уже интегрирован с гибридной системой, и выдерживает полную дистанцию гонки.

Соответственно, инвестиции в проект уже весьма масштабные, кроме того в течение 2025 года Audi предстоит тратить миллионы на решение разного рода организационных и маркетинговых задач, но при этом команда по-прежнему пока будет называться Sauber.

Стало своего рода клише, что даже если тот или иной производитель не добивается особых успехов, выдвигается версия, что проект был в любом случае не бесполезен, потому что высокие технологии, опробованные в Формуле 1, можно применять в области серийного автомобилестроения.

Когда об этом спросили Дёльнера, он ответил достаточно категорично: «Нет. В этом плане надо быть честным. В Формуле 1 у нас двигатель внутреннего сгорания, развивающий очень высокие обороты, интегрированный с электромотором, который крутится на 60 тысячах об/мин., и коробкой передач, где переключения происходят за 0,05 секунды. Это совершенно отдельная история.

И всё-таки такой проект способствует эффективному психологическому настрою, повышению гоночного духа, и для меня это самая важная его часть».

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