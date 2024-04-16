Формула E: В Монако будет представлена машина GEN3 Evo

На следующей неделе в Монако перед этапом Формулы E пройдёт презентация модернизированного гоночного электромобиля, получившего название GEN3 Evo, т.е. несколько обновлённой версии машины третьего поколения, которая применяются командами с прошлого года.

Машину покажут в средиземноморском княжестве 25 апреля, а в гонках она будет участвовать начиная со следующего сезона. Организаторы электрической серии рассчитывают, что внесённые в конструкцию усовершенствования будут способствовать более яркой и острой борьбе на трассах, поскольку машина GEN3 Evo будет отличаться более высокими скоростными и динамическими характеристиками.

Джефф Доддз, исполнительный директор Формулы E: «Мы готовимся представить технику GEN3 Evo, и это будет не просто презентация машины – мы продолжаем формировать будущее автоспорта. Эта обновлённая версия не только подчеркивает нашу приверженность инновациям и стремление всё дальше отодвигать предел технологических возможностей – мы также прилагаем все усилия, чтобы сделать наше гоночное шоу ещё более захватывающим».

Техника промежуточной версии GEN3 Evo будет на вооружении команд Формулы E в течение двух следующих сезонов, а на вторую половину 2026 года запланирован переход на машины 4-го поколения. Уже известно, что батареи для этих электромобилей будет поставлять компания Podium Advanced Technologies.

Другая итальянская компания, Marelli, останется монопольным производителем электродвигателей, передающих крутящий момент передним колёсам, тогда как задние колёса будут приводиться в движение силовыми установками, поставщиков которых команды выбирают сами.

Производить шасси по-прежнему будет французская компания Spark Racing Technology, а вместо корейских шин Hankook c 2026 в чемпионате мира будут использоваться японские Bridgestone.

Источник