Игрок Динамо заинтересовал Боруссию Дортмунд

ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд.

Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что подписание украинца зависит от того, как себя зарекомендуют в основе Юссуф Мукоко и лучший бомбардир юношеской команды Паррис Брюннер.

В текущем сезоне Матвей успел дебютировать за столичный клуб в украинском чемпионате. На его счету 4 матча за основу киевлян. В общей сложности он провел на поле 32 минуты, результативными действиями не отмечался.

Напомним, недавно сообщалось, что 18-летний нападающий Динамо заинтересовал два клуба Английской Премьер-Лиги — Вулвергемптон и Брентфорд. Также ранее мы писали об желании Севильи подписать Пономаренко.

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