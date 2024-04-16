Игрок Динамо заинтересовал Боруссию Дортмунд

ФК Динамо
Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко попал в сферу интересов Боруссии Дортмунд.
Об этом сообщает Sport.ua.
Отмечается, что подписание украинца зависит от того, как себя зарекомендуют в основе Юссуф Мукоко и лучший бомбардир юношеской команды Паррис Брюннер.
В текущем сезоне Матвей успел дебютировать за столичный клуб в украинском чемпионате. На его счету 4 матча за основу киевлян. В общей сложности он провел на поле 32 минуты, результативными действиями не отмечался.
Напомним, недавно сообщалось, что 18-летний нападающий Динамо заинтересовал два клуба Английской Премьер-Лиги — Вулвергемптон и Брентфорд. Также ранее мы писали об желании Севильи подписать Пономаренко.