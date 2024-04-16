Бывший тренер Баварии прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Нико Ковач высказал свое мнение
Фото: vfl-wolfsburg.de
Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач опроверг слухи о работе в "Ливерпуле" на посту главного тренера команды вместо Юргена Клоппа.
"Слухи, которые недавно появились, не правдивы. "Ливерпуль" со мной не контактировал насчет работы".
Читайте такжеЗащитник Ливерпуля выбыл на несколько недель из-за травмы
"Это неправда", — добавил Нико.
Напомним, что последним местом работы специалиста был "Вольфсбург", его уволили с должности тренера в марте этого года.