Палермо. Паке впервые за пять лет вышла в четвертьфинал, Кристиан встретится с действующей чемпионкой

На турнире WTA 250 в Италии завершились матчи второго круга

Палермо, Италия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Чжэн Циньвэнь (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Петра Мартич (Хорватия) 6:4, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния, 7) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:2

Клоэ Паке (Франция) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:3, 6:1

Энн Ли (США) – Эрика Андреева (-) 6:3, 4:6, 6:4

Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале сыграет против Жаклик Кристиан, которой уступила два года назад во втором круге турнира в Палермо.

Клоэ Паке проведёт третий четвертьфинал в карьере на уровне WTA и первый с июля 2019 года, когда она сыграла на этой стадии в Юрмале.

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