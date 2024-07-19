Стивенс: Бриссетт и Михайлюк – хорошие игроки, которые будь они здесь или где-нибудь, хорошо подойдут любой команде

Украинец в минувшем сезоне впервые в карьере стал чемпионом НБА

Президент по баскетбольным операциям Бостона Брэд Стивенс прокомментировал формирование ростера команды на следующий сезон.

«Мы должны внимательно отнестись к заполнению последнего места в ростере, понимать, какие могут быть наши потребности».

«Бриссет провел удивительный сезон с нами – не только, когда имел возможность выходить на площадку, но и как партнер по команде и человек. Понятно, что у него может возникнуть желание играть больше. Всегда хочу относиться с уважением к этому».

«На мой взгляд, Бриссетт и Михайлюк – хорошие игроки, которые будь они здесь или где-нибудь, хорошо подойдут любой команде. Они просто удивительные люди».

Ранее сообщалось, что Бостон не планирует продлевать контракт со Святославом. Украинец покинет Селтикс в статусе свободного агента.

Михайлюком интересовались несколько клубов Евролиги. Готовились начать переговоры мадридский Реал и Панатинаикос, также за игроком следил и Олимпиакос.

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Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Вместе с Бостоном украинский защитник впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Михайлюк стал вторым украинцем после Станислава Медведенко с чемпионским титулом в самом престижном баскетбольном клубном турнире мира.

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