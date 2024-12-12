Теннисисту, перенесшему инсульт во время матча, удалили опухоль головного мозга

30 ноября вторая ракетка Турции Алтуг Челикбилек (№451 АТР) перенес инсульт во время своего полуфинального матча на турнире ITF M15 в Монастире (Тунис).



Теннисист был доставлен в Турцию, где перенес операцию. Позднее появилось сообщение, что у Челикбилека произошло кровоизлияние в мозг. Долгое время спортсмен не приходил в сознание, но 3 декабря появилась информация о том, что он очнулся.

После ряда обследований у 28-летнего теннисиста была обнаружена опухоль мозга, которая оказалась доброкачественной и Челикбилеку провели еще одну успешную операцию.

Несколько дней назад, девушка Алтуга Челикбилека бельгийка Элисса Ванлангендонк в своем Instagram рассказала подробности того, что происходило с ее парнем:

“Прошла уже неделя с того момента, когда у тебя заболела голова во время матча в Монастире, а через несколько часов ты оказался в экстренной хирургии головного мозга. Думаю, я до сих пор не верю, не осознаю и не принимаю происходящее. Я знаю, что ты говорил нам в тот момент, что тебе было очень больно, но я никогда не могла себе представить ничего подобного… Через 3 дня тебя перевезли на санитарном вертолете домой, в Стамбул, где тебе сделали еще одну операцию и успешно удалили опухоль. К счастью, с самого начала и до сих пор ты всегда был в надежных руках, у лучших врачей.

Тебя окружает невероятная команда, которая оказывает огромную поддержку. Начиная от близких, семьи, друзей и до врачей, медсестер и незнакомых людей – все думают о тебе, посылают положительную энергию и молятся за тебя. Мы все будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо. Я буду рядом на каждом шагу, сколько бы времени это ни заняло, я не покину тебя никогда”.

Сегодня, 12 декабря, Элисса поделилась обновлением относительно здоровья Алтуга:

“Хочу поделиться позитивной новостью – Алтуг пришел в себя. Еще один большой шаг вперед. Его переводят из отделения интенсивной терапии в больничную палату. Алтуг уже может нормально разговаривать. По просьбе врачей, визиты пока не разрешены для его лучшего и скорейшего выздоровления. Реабилитация начинается. Спасибо за все ваши молитвы, мы продолжаем бороться за полное выздоровление”.

btu.org.ua