ЛЕ. Лацио продолжает разрывать, Шерки обыгрывает Айнтрахт, а Тоттенхэм и Рейнджерс играют вничью

Все о матчах Лиги Европы, стартовавших в 22:00

Getty Images / Global Images Ukraine

Разбираем происходящее в матчах второго временного слота 6-го тура Лиги Европы. Конечно, матч киевского "Динамо" выносится отдельно, поэтому его не будем затрагивать. Здесь только о параллельных противостояниях.

"Аякс" (Нидерланды) – "Лацио" (Италия) 1:3

Голы: Траоре (47) — Чауна (12), Деле-Баширу (52), Педро (77)

Нидерландский коллектив пытался всеми силами остановить удачное шествие "Лацио" в Лиге Европы в этом сезоне. Они принимали грозного соперника у себя дома и имели шанс выровняться с римлянами по очкам. Вот только воплотить этот план в жизнь не получилось.

Все началось с гола гостей, на который Бертран Траоре нашел ответ, однако импульс от забитого гола развить не получилось. Деле-Баширу снова вывел итальянцев вперед, а нестареющий Педро увеличил разрыв в счете. Относительно равный матч между двумя равными соперниками, победили именно те, кто искуснее использовал собственные моменты, количество которых было все же ограничено. "Лацио" возглавляет турнирную таблицу после 6 туров с 18 очками в активе. У нидерландцев остается 10 баллов в активе.

"Буде/Глимт" (Норвегия) – "Бешикташ" (Турция) 2:1

Голы: Цинкернагель (37), Бьёртуфт (43) — Фернандеш (21)

Серьезная борьба двух относительно равных команд за место в плей-офф Лиги Европы. Кто побеждает, тот почти гарантирует себе евровесну. Норвежцы имели преимущество домашнего поля и удачно им воспользовались. Несмотря на то, что Жедсон Фернандеш открыл счет в первом тайме, они сначала отыгрались, а потом вообще вышли вперед.

Причем камбэк оформили еще до конца первого тайма. Здесь все было достаточно близко, но хозяевам удалось удержать победный счёт во втором тайме.

"Эльфсборг" (Швеция) – "Карабах" (Азербайджан) 1:0

Гол: Касем (57)

Единственное, чего боялись обе команды – это сыграть вничью. Никому бы она не принесла ни малейшей выгоды, все хотят по крайней мере претендовать на выход в плей-офф, поэтому в очном матче с таким соперником нужно одерживать победу.

Первый тайм оказался очень осторожным, куда интереснее команды заиграли во втором. Счет на 57-й минуте открыл Ахмед Касем. Это позволило "Эльфсборгу" все еще рассчитывать на проход дальше, борьба продолжается. У "Карабаха" теперь этих шансов крайне мало.

"Лион" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия) 3:2

Голы: Шерки (27), Фофана (50), Нуама (54) — Кнауфф (18), Мармуш (85)

Относительные неудачи в национальном чемпионате "ткачи" полностью компенсируют своей игрой в Лиге Европы. Противостояли они очень опасному "Айнтрахту", от которого перед игрой отставали на три балла. Но сегодня, не в последнюю очередь благодаря Райану Шерки, они поднялись выше и сравнялись по очкам с немцами.

Практически все голы французов сделал Шерки. Сначала забил сам, а затем отдал две голевые передачи. И это, несмотря на то, что именно они пропустили первый гол от Кнауффа. В конце попытался что-то исправить Омар Мармуш, не устающий забивать, но этого оказалось недостаточно.

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "РФС" (Латвия) 2:1

Голы: Нахмиас (16), Стоич (69) — Савалниекс (52)

Встреча двух аутсайдеров, точно не желавших играть вничью, ведь если не набирать очки здесь, то где их набирать? Так думали обе команды и в итоге более сильного на поле все же выявили.

Как "Маккаби", так и "РФС" находятся чуть ли не на дне турнирной таблицы, они боролись за то, чтобы хотя бы получить шанс воевать за топ-24. Благодаря стараниям Стоича во втором тайме израильская команда надеется на вероятный выход дальше. Это все еще будет очень тяжело реализовать, но шансы есть. О "РФС" подобного не скажешь.

"Порту" (Португалия) – "Мидтьюлланн" (Дания) 2:0

Голы: Намазо (30), Омородион (56)

В этом сезоне в национальном чемпионате "драконы" не столь доминантны, как раньше. Но они делают большую ставку на еврокубки и, похоже, у них начинает выходить. До этого тяжеловато давались матчи и крайне мало очков они набирали, но тут наконец-то победа и выход в зону топ-24, где можно на что-то рассчитывать.

Интересно, что перед этим матчем "Митьюлланн" был выше в турнирной таблице и имел лучшую форму. Однако приезд датчан в Португалию получился безуспешным. Хозяева победили уверенно и теперь на один балл опережают своих конкурентов из Дании.

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Тоттенхэм" (Англия) 1:1

Голы: Игаман (47) — Кулусевский (75)

Своеобразный игровой кризис команды Анге Постекоглу продолжается. Они не могут одержать победу в чемпионате, даже когда ведут по ходу игры со счетом 2:0. А тут мы снова увидели каких-то ослабленных "шпор". Хотя приехали они на непростой выезд.

С "Рейнджерс" никому не бывает легко, так случилось и с "Тоттенхэмом". Не зря шотландцы идут в зоне топ-8 и претендуют на выход напрямую к 1/8, ох не зря. Постекоглу и его команда в этом полностью убедились. При относительно равном матче гости пропустили гол от Игамана в начале второго тайма. И все же до конца смогли отыграться благодаря стараниям лучшего игрока "Тоттенхэма" в этом сезоне, Деяну Кулусевски. Ничья. У команд равное количество очков и их разделяет только разница забитых и пропущенных. Это был шанс для "шпор" ворваться в топ-8, но пока не получается.

"Славия" (Чехия) – "Андерлехт" (Бельгия) 1:2

Голы: Хоры (58) — Ангуло (8), Версхарен (31)

Неожиданно проблемный выезд для бельгийцев. Они в этом сезоне набрали отличную форму в Лиге Европы и шли с 11 баллами в активе накануне матча. И приехали они к одному из аутсайдеров, пока не претендующему даже на зону топ-24.

Но "Славия" удивила. Удивила своим уровнем, но и в отрицательном плане удивила реализацией. Очень плохо у них получалось именно конвертировать моменты. За это и поплатились, потому что у соперника подобных проблем не было. Два гола в первом тайме от "Андерлехта", на что чехи ответили своим голом от Хоры, но сравнять уже не получилось. Потому победа гостей и они в топ-3.

www.ua-football.com