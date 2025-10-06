Ла Лига. Сельта — Атлетико 1:1. Лангле подвел, Аспас спас

Ла Лига. 8-й тур.

5 октября. Мадрид. "Балаидос"

"Сельта" – "Атлетико" Мадрид 1:1

Голы: Аспас,68 — Старфельт, 6 (АГ)

Предупреждения: Лангле, Буэна, Иглесиас

Удаление: Лангле, 40 (вторая жёлтая)

"Сельта": Раду — Родригес, Старфельт, Алонсо — Каррейра (Мориба), Родригес, Бельтран (Х. Альварес), Мингеса — Ютгла (Аспас), Сведберг (Сарагоса) — Иглесиас (Дуран)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко — Симеоне (Молина), Барриос, Коке (Галлахер), Нико Гонсалес — Альварес (Сёрлот), Гризманн (Галан) (Буэна)

В последних пяти матчах на "Балаидосе" "Атлетико" Мадрид одерживал победы, и, возможно, если бы не ошибка одного защитника, сегодня эта серия могла бы продолжиться. Но всё сложилось иначе.

Команды начали игру очень активно. Уже на второй минуте хозяева могли открыть счёт: стремительный проход по правому флангу завершился навесом в штрафную, и Борхе Иглесиасу чуть-чуть не хватило, чтобы забить головой из выгодной позиции — мяч прошёл рядом со штангой.

Но уже через несколько минут мадридцы подтвердили статус фаворита, реализовав первый же момент. Быстрая контратака: Барриос выскочил на ворота Раду, отдал пас на Альвареса, и защитник хозяев Старфельт в подкате срезал мяч в собственные ворота — 0:1. У "матрасников" в последних матчах убийственная реализация.

После быстрого гола мадридцы перешли на привычную игру — от обороны, делая ставку на контратаки. Зачем менять то, что работает? Примечательно, что к 18-й минуте у "Атлетико" в графе ударов стоял ноль, но на табло они уже вели.

"Атлетико" продолжал опасно выбегать в контратаки и имел шанс удвоить преимущество, однако под конец тайма усложнил жизнь своей команде Клеман Лангле, который за 15 минут умудрился получить две жёлтые карточки и оставить команду в меньшинстве. После этого хозяева активизировались — Иглесиас имел два отличных шанса сравнять счёт, но ему не хватило точности.

Во втором тайме "Сельта" продолжила искать счастья у ворот Облака. Со временем численное преимущество хозяев стало ощущаться всё сильнее. Клаудио Гиральдес начал активно проводить замены, и среди вышедших на поле был ветеран Яго Аспас. На 63-й минуте он появился на поле, а через пять минут сравнял счёт: хозяева отобрали мяч на чужой половине, Мингеса прострелил справа, Иглесиас пробил — Облак отбил, но первым на добивании оказался Аспас, который отправил мяч в сетку с линии ворот.

Усталость мадридцев стала заметна. В концовке встречи команда Симеоне уже не скрывала желания удержать ничейный результат. У "матрасников" после перерыва практически не было моментов, тогда как хозяева активно штурмовали ворота соперника, стремясь прервать безвыигрышную серию в чемпионате и добыть первую победу. Однако Облак и компания не позволили галисийцам сегодня праздновать успех.

