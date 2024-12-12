Слухи: Даниэль Риккардо – кандидат на место в Cadillac

В 2026 году в Формуле 1 планируется дебют новой команды Cadillac, на машинах которой будут стоять силовые установки и коробки передач Ferrari.

Появление новой команды увеличит количество вакансий, что даст возможность некоторым гонщикам возобновить карьеру. Как пишет немецкое издание Bild, главным кандидатом на место в Cadillac является Даниэль Риккардо, который в Сингапуре провёл свою последнюю на данный момент гонку в Формуле 1.

Новой команде нужен опытный гонщик, а учитывая популярность Даниэля в США благодаря документальному сериалу Drive to Survive, подписание контракта с австралийцем привлечёт к Cadillac ещё больше внимания болельщиков и спонсоров.

Впрочем, Риккардо интересен не только Cadillac. Как пишет Race.news, Риккардо уже получил предложение от Toyota с зарплатой в $10 миллионов в год на представление японской компании в американской серии NASCAR и австралийской Supercars.

О заинтересованности в услугах Даниэля Риккардо уже говорил главный управляющий директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке. Корейская компания выставит заводскую команду Genesis в гонках на выносливость, и потенциально одно из мест за рулём гиперкара Genesis GMR-001 может получить Риккардо.

Однако пока эти разговоры остаются на уровне слухов, и никакого официального подтверждения переговоров между Cadillac и Даниэлем Риккардо нет.

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