Зак Браун прошёл подгонку сиденья в… Lotus и Williams

В зимнее межсезонье во всех командах Формулы 1 руководство активно занимается подготовкой к предстоящему чемпионату, и это понятно, но некоторые гоночные начальники делают это по-своему.

Например, Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, каждый год сам садится за руль разных машин, которых у него целая коллекция, и выступает в гонках. А к этому тоже нужно готовиться заранее и подходить к делу со всей серьёзностью.

На своих страницах в социальных сетях Браун поделился парой фотографий запечатлевших его в процессе подгонки сиденья в кокпитах двух знаменитых исторических машин.

«Начинаем сезон правильным образом с подгонки нового сиденья в двух моих любимых машинах, на которых выступали мои любимые гонщики, – пишет Зак. – Обе машины пилотировали чемпионы мира и серии IndyCar! Это Lotus 1979 года в цветах John Player Special Марио Андретти и Williams FW11B 1987 года Найджела Мэнселла. Не удивляйтесь, если увидите их на трассе в дни Гран При Великобритании!»

Надо полагать, речь о том, что в дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне Браун будет принимать участие в показательных выступлениях и демонстрационных заездах, которые проводятся там каждый год. Но он этим наверняка не ограничится: в прошлом августе мы рассказывали о его успехах в гонках исторических машин, проходивших в рамках традиционного калифорнийского фестиваля Monterey Motorsport Reunion.

Тогда он вместе со своей командой United Autosports одержал победу за рулём Williams FW07B, на которой Алан Джонс в 1980-м стал чемпионом мира. Когда начальник не только руководит, но сам демонстрирует, что он тоже кое-что умеет, то надо ли удивляться нынешним успехам гонщиков McLaren, которые, разумеется, стараются не отставать от Зака Брауна.

Источник