Екатерина Александрова – о предстоящем финале в Линце против Даяны Ястремской: “Предстоит «битва мощных ударов»”

“Нейтральная” теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала свой выход в финал на соревнованиях в Линце, где она сыграет против украинки Даяны Ястремской



О выходе в финал в Линце второй год подряд

“Я действительно довольна своей сегодняшней игрой и общим выступлением на турнире. Мне очень приятно вернуться в финал и повторить тот результат, которого добилась в прошлом году. В этом сезоне я надеюсь показать максимум своих возможностей. В Линце остался последний матч, он наверняка будет непростым, но я считаю, что в любом случае турнир уже сложился для меня удачно.”

О предстоящем поединке против украинки Даяны Ястремской

“Я смотрела несколько геймов её сегодняшнего матча. У неё действительно сильные удары, и, конечно, мне придётся непросто, учитывая, что она сейчас на ходу. В финале в любом случае не бывает лёгких соперников.

Предстоит «битва мощных ударов», посмотрим, что выйдет. Точно могу сказать, что всё решится уже завтра на корте”.

Финал турнира в Линце пройдет завтра 2 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua