Ф3: Маттео де Пало подписал контракт с Trident

После окончания сезона 17-летний Маттео де Пало перейдёт в Формулу 3, где в следующем году будет выступать за команду Trident.

Сейчас молодой итальянец занимает второе место в серии FRECA, в этом году он выиграл четыре гонки и ещё четыре раза поднимался на подиум. Он стал вторым подтвержденным гонщиком Trident на следующий сезон после того, как в начале месяца был заявлен Фредди Слейтер.

Маттео де Пало: «Я очень рад продолжить сотрудничество с Trident Motorsport и дебютировать в чемпионате FIA Формулы 3 2026 года. Это серьёзный вызов, я сделаю всё, чтобы сделать этот сезон незабываемым».

