Connect with us
Футбол

Примейра. Бенфика – Риу Аве 1:1. Обзор матча

Примейра. Бенфика – Риу Аве 1:1. Обзор матча

    • Георгий Судаков чуть не стал героем встречи, но на его поздний гол гости успели ответить. Как и в поединке против "Санта-Клары", "красным" не хватило считанных минут, чтобы удержать минимальную победу. Подопечные Жозе Моуринью занимают третье место (14 баллов), а в пятницу будут принимать "Жил Висенте". У соперника 4 очка и впереди выезд к "Фамаликану".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Примейра. 1-й тур

    Лиссабон. Эштадиу да Луж

    Бенфика – Риу Аве 1:1

    Голы: Судаков, 86' – А. Луиз, 90'+1

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis