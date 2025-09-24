Примейра. Бенфика – Риу Аве 1:1. Обзор матча

Георгий Судаков чуть не стал героем встречи, но на его поздний гол гости успели ответить. Как и в поединке против "Санта-Клары", "красным" не хватило считанных минут, чтобы удержать минимальную победу. Подопечные Жозе Моуринью занимают третье место (14 баллов), а в пятницу будут принимать "Жил Висенте". У соперника 4 очка и впереди выезд к "Фамаликану".
Примейра. 1-й тур
Лиссабон. Эштадиу да Луж
Бенфика – Риу Аве 1:1
Голы: Судаков, 86' – А. Луиз, 90'+1