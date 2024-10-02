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Футбол

Самый молодой автор гола МЮ в АПЛ присоединился к середняку чемпионата Греции

Очередной клуб в карьере итальянца

Самый молодой автор гола МЮ в АПЛ присоединился к середняку чемпионата Греции

Getty Images/Global Images Ukraine

    • 33-летний итальянский нападающий Федерико Македа перешёл в греческий "Астерас".

    Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.

    5 апреля 2009 года Македа став самым молодым автором гола в истории "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге, забив в ворота "Астон Виллы". За красных дьяволов Федерико выступал с 2008 по 2014 годы.

    На данный момент "Астерас" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Стоит отметить, что команду возглавляет бывший полузащитник "Челси" и "Реала" Клод Макелеле.

    www.ua-football.com

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