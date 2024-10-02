Самый молодой автор гола МЮ в АПЛ присоединился к середняку чемпионата Греции

Очередной клуб в карьере итальянца

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33-летний итальянский нападающий Федерико Македа перешёл в греческий "Астерас".

Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.

5 апреля 2009 года Македа став самым молодым автором гола в истории "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге, забив в ворота "Астон Виллы". За красных дьяволов Федерико выступал с 2008 по 2014 годы.

На данный момент "Астерас" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Стоит отметить, что команду возглавляет бывший полузащитник "Челси" и "Реала" Клод Макелеле.

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