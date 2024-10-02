Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

29-летний украинский супертяж Владислав Сиренко провел 22-й поединок на профи-ринге.

Бой прошел в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, США. Соперником Сиренко стал 32-летний американец Брэндон Кармак. Владислав владел инициативой с первых минут боя и сумел нокаутировать Кармака в четвертом раунде.

Сиренко в 2024 году вернулся на ринг после 2.5-летней паузы. Владислав в США провел уже три боя и все выиграл техническим нокаутом. Поединки длились не более четырех раундов.

Ранее Сиренко подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. В активе украинца сейчас 22 боя на профи-ринге – 22 победы, 19 нокаутов.

ВИДЕО. Брутальный нокаут! Сиренко одержал третью победу после долгой паузы

sport.ua