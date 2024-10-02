Алонсо задумался об участии в ралли-рейде «Дакар»

Фернандо Алонсо несколько раз предпринимал попытки выиграть знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса», но все они закончились безрезультатно. Гонщик Aston Martin рассказал, что в обозримой перспективе не планирует возвращаться на «Кирпичницу», а после завершения карьеры в Формуле 1 попробует выиграть ралли-рейд «Дакар».

«Существует привлекательная цель – выиграть Гран При Монако, выиграть в Ле-Мане и в «Инди-500», чтобы собрать «Тройную корону», – рассказал Фернандо Алонсо на спонсорском мероприятии. – Я трижды участвовал в «Инди-500», но так и не преуспел. Только этой победы мне не хватает для «Тройной короны», но сейчас выступления в Индианаполисе не входят в мои планы. В следующие два-три года я буду максимально сосредоточен на Формуле 1, поскольку хочу выиграть третий титул. Это мой первый и единственный приоритет.

После ухода из Формулы 1 мне будет 45, 46 лет, а для участия в «Инди-500» потребуется взять на себя слишком серьёзные обязательства. Прямо сейчас я думаю, что для меня это будет уже слишком. Я не могу дать 100% гарантию, но скорее всего, я не буду к этому готов, поскольку у меня есть другие цели в жизни.

Я думаю, что моим следующим вызовом станет участие в ралли-рейде «Дакар». Если я выиграю «Дакар», то это будет огромным достижением. У меня есть победы в Формуле 1, в Ле-Мане и Дайтоне, и если я стану победителем ралли-рейда, то это будет многое для меня значить».

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