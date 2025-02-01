В FIA всё-таки решили ужесточить тесты на гибкость крыльев

Тема гибких крыльев в Формуле 1 не нова, и чуть ли не каждый год в разных контекстах она звучит вновь и вновь, например, в прошлом сезоне в Ferrari и Red Bull тревожились по поводу легальности передних крыльев McLaren и Mercedes.

Технический регламент строго устанавливает допустимые пределы гибкости тех или иных элементов машины, но проверить это можно только в ходе статических тестов, а воспроизвести некоторые нагрузки, воздействующие на аэродинамический обвес на реальной гоночной трассе, практически невозможно.

Для того, чтобы собрать дополнительную информацию и провести более детальное расследование, в FIA начиная с прошлогоднего Гран При Бельгии устанавливали на машинах особые видеокамеры, фиксировавшие колебания гибких элементов аэродинамики.

После чего в федерации объявили, что существующая методика проведения тестов их устраивает, и не так давно Николас Томбасис, директор FIA по гонкам одноместных машин, пообещал, что в 2025 году никакие изменения этой методики не предвидятся.

Тем не менее, спустя всего месяц позиция FIA изменилась, и федерация проинформировала команды, что дополнительные тесты задних крыльев будут проводиться начиная с Гран При Австралии, а передних – с июньского Гран При Испании.

«После дальнейшего анализа, проводившегося силами департамента гонок одноместных машин, мы решительно настроены добиться, чтобы проблема гибкости корпусных элементов в сезоне 2025 года больше не поднималась, – говорится в заявлении FIA, которое цитирует RacingNews365. – В том числе с начала сезона мы расширим диапазон тестов заднего крыла и введём дополнительные тесты переднего крыла начиная с Гран При Испании.

Такой поэтапный подход позволит командам адаптироваться, и у них не будет необходимости отказываться от использования существующих элементов.

Эти изменения нацелены на ужесточение правил, регламентирующих гибкость корпусных элементов и контроль за их соблюдением, что уравняет возможности всех участников чемпионата и будет способствовать проведению справедливых и интересных соревнований».

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