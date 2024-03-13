Экклстоун поддержал решение Массы подать в суд на FIA

Берни Экклстоун поддержал решение Фелипе Массы подать в суд на FIA, FOM и его самого. Бывший руководитель Формулы 1 считает, что Масса имеет все шансы добиться справедливости в лондонском суде.

Берни Экклстоун: «Если бы он спросил меня, то я бы ответил, что решение подать в суд – правильное. Пускай английский судья решает, что правильно, а что неправильно.

Я ничего не могу сказать по поводу того, каким будет результат. Но для Массы лучше, если решение вынесет английский суд. Это станет для него существенной поддержкой».

В Формуле 1 и FIA пока никак не прокомментировали поданный судебный иск.

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