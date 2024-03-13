Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Последний на данный момент абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

«Трудно сказать. Я бы отдал преимущество Фьюри, но мне кажется, что даже сейчас Усик – недооцененный боксер. Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри это преодолеет», – написал Льюис в комментариях в твиттере.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. Уже известно, когда запланирован реванш.

sport.ua