Барса и Арсенал вышли в четвертьфинал ЛЧ, Динамо и Шахтер победили в УПЛ. Главные новости за 12 марта

Удачный день для самых разных фаворитов

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"Барселона" одолела "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Каталонцы после выездных 1:1 дома комфортно разобрались с "Партенопеи" — 3:1. Тон игре задали два мяча уже на старте встречи; "Наполи" один отыграл, но в эндшпиле "Барса" забила третий раз. Для "Кулес" это первый выход в четвертьфинал ЛЧ с сезона-2019/20.

"Арсенал" только по пенальти прошел "Порту" в ЛЧ

После гостевого поражения 0:1 "Канониры" дома много атаковали, но за 120 минут наиграли всего на один мяч. В итоге игра перешла в серию пенальти, где героем "Арсенала" стал его вратарь Давид Райя, блестяще отразивший сразу два удара. Наш Александр Зинченко вышел на 105-й минуте и пенальти не бил.

"Динамо" и "Шахтер" легко выиграли свои матчи УПЛ, "Днепр-1" оступился

Киеву подсобила ситуация в "Заре" — по слухам, многие игроки отказались выходить на поле из-за невыплаты зарплаты. С резервом "Динамо" разобралось без проблем — 2:0. С этим же счетом "Шахтер" одолел одного из аутсайдеров лиги "Минай", у закарпатцев вообще не было шансов. Ну, и в еще одном матче "Днепр-1" усугубил свой кризис ничьей с ЛНЗ (1:1).

Сборная Украины U-17 пробилась на чемпионат Европы

В решающем матче подопечные Юрия Мороза не просто одолели, но разбили Словакию — 3:0. Учитывая, что до этого были 2:0 с Грецией и 3:0 с Швейцарией, то выступление парней в группе можно назвать идеальным. Напомним, Евро-2024 (U-17) стартует 20 мая на Кипре. Наши не выступали на подобных турнирах с 2017 года.

"Полесье" дозаявило Петряка на остаток сезона

Информация уже появилась на сайте УПЛ, а перед этим СМИ сообщали, что "Полесье" договорилось с "Шахтером" об аренде 29-летнего вингера, который пропустил более 200 дней из-за тяжелой травмы голени и еще не играл в этом сезоне.

"Саарбрюкен" из 3-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии

А это чисто сказка. После побед над "Баварией" и "Айнтрахтом" сенсационный "Саарбрюкен" одолел еще и "Гладбах", забив победный мяч на 93-й минуте! Для саарцев это повторение клубного рекорда, но еще удивительнее, что параллельно команда идет лишь 9-й в 3-м дивизионе немецкого футбола.

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