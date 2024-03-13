Лука Нарди — о победе над Джоковичем: «Перед матчем я говорил со своим тренером и сказал, что не хочу проиграть 6-1, 6-1»

123-я ракетка мира Лука Нарди прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

20-летний итальянец, попавший в основную сетку в статусе «лаки-лузера» в трех сетах обыграл пятикратного чемпиона BNP Paribas Open.

— Прошел час с тех пор, как вы обыграли Новака Джоковича. Как вы можете описать это своими словами?

— Удивительное ощущение. Я даже не мог представить, что сыграю с ним матч, а теперь я еще и победил его. Так что для меня это такая мечта, которая осуществилась.

— Лука, на дверях вашей спальни до сих пор висит плакат с Новаком?

— Да, висит, да. Каждый вечер, когда я ложусь спать, я вижу Новака. Думаю, что с этого момента я буду продолжать, теперь уж точно (улыбается). Нет, я шучу. Но да, он у меня есть, и я думаю, что я его сохраню.

— Если бы кто-то подошел к вам после поражения от Гоффена в финале квалификации и сказал: «Эй, парень, не волнуйся, ты еще пройдешь дальше и победишь Новака», что бы вы на это ответили?

— Наверное, я бы сказал: «Ты сошел с ума». Никто не мог себе этого представить. Я был третьим «лаки-лузером». Даже то, что я попал просто в основу, было чем-то неожиданным для меня. Я никогда не побеждал соперников из топ-50. Я также обыграл Чжана в первом раунде, а теперь, Джоковича. Я не знаю, что сказать об этом. Однозначно, я бы ответил, что он сумасшедший, да.

— В какой момент вы начали думать, что я действительно могу выиграть этот матч, это не шутка?

— Перед матчем я говорил со своим тренером и сказал, что не хочу проиграть 6-1, 6-1. Сегодня было очень ветрено, поэтому нам обоим было нелегко играть, но я думаю, что я хорошо стартовал. После трех-четырех геймов, я понял, что во время розыгрышей я чувствую себя хорошо. Так что я не знаю… Возможно, в первых геймах у меня появилось это ощущение.

— Зрители, очевидно, также поддерживали вас, даже скандировали ваше имя. Что это значило для вас? Вы это слышали?

— Честно говоря, я старался не очень прислушиваться к трибунам. Я старался сосредоточиться на том, что должен был делать. Но после матча мои тренеры сказали мне: «Луко, все за тебя болели». Это было невероятно… В матче против Джоковича, а он лучший игрок в мире. Так что я думаю, что я запомню этот момент до конца своей жизни, наверное.

— Возможно, вам часто об этом спрашивали, но сейчас в ATP много успешных итальянских игроков, так есть ли какой-то секрет, или вы вдохновлялись этими игроками, особенно Синнером?

— Я не знаю, есть ли какие-то секреты. Как и все итальянские игроки, я смотрю на Янника, на то, что он делает. У меня была возможность много раз тренироваться с ним. Я всегда стараюсь учиться у него, потому что он очень хороший парень, трудолюбивый, и это очень хорошо, что он делает для Италии, для нашей страны, для тенниса в Италии, потому что сейчас теннис становится все более популярным. Так что это очень приятная вещь. Я надеюсь, что смогу составить ему компанию. Может не в плане тех же результатов… Но ведь никогда не знаешь.

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