Умаг. 19-летний Додиг успешно дебютировал в Туре, Меншик победил действующего чемпиона

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Хорватии
Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865
Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Лука Микрут (Хорватия, WC) 6:2, 7:5
Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 4:6, 7:6(8)
Тьягу Монтейру (Бразилия) – Томаш Махач (Чехия, 7) 3:6, 6:3, 6:4
Матей Додиг (Хорватия, WC) – Энзо Куако (Франция, Q) 3:6, 6:3, 6:2
Лоренцо Сонего (Италия) – Мили Поличак (Хорватия, WC) 6:2, 6:7(1), 7:6(9)
Александр Мюллер (Франция) – Маттео Арнальди (Италия, 8) 7:6(8), 6:4
Лучано Дардери (Италия, 5) – Дуе Айдукович (Хорватия, SE) 23.07
Якуб Меншик (Чехия) – Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:2
Люка ван Аш (Франция) – Фабио Фоньини (Италия) 23.07
Цзэн Цжуньсинь (Китайский Тайбэй, LL) – BYE
Флавио Коболли (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина, 6) 6:2, 6:3
Душан Лайович (Сербия) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:4, 3:6, 6:2
Марко Трунгельити (Аргентина) – Гидо Андреоцци (Аргентина) 4:6, 6:3, 6:2
Матей Додиг (№310 ATP) провёл свой первый матч на уровне ATP и в следующем круге хорват сыграет против четвёртого сеяного Франсиско Серундоло (№37 ATP). Для Додига это будет первая встреча с игроком из топ-100 рейтинга.
Якуб Меншик прервал серию из трёх поражений (все на травяном покрытии)
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