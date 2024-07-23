Умаг. 19-летний Додиг успешно дебютировал в Туре, Меншик победил действующего чемпиона

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Хорватии

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Лука Микрут (Хорватия, WC) 6:2, 7:5

Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 4:6, 7:6(8)

Тьягу Монтейру (Бразилия) – Томаш Махач (Чехия, 7) 3:6, 6:3, 6:4

Матей Додиг (Хорватия, WC) – Энзо Куако (Франция, Q) 3:6, 6:3, 6:2

Лоренцо Сонего (Италия) – Мили Поличак (Хорватия, WC) 6:2, 6:7(1), 7:6(9)

Александр Мюллер (Франция) – Маттео Арнальди (Италия, 8) 7:6(8), 6:4

Лучано Дардери (Италия, 5) – Дуе Айдукович (Хорватия, SE) 23.07

Якуб Меншик (Чехия) – Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:2

Люка ван Аш (Франция) – Фабио Фоньини (Италия) 23.07

Цзэн Цжуньсинь (Китайский Тайбэй, LL) – BYE

Флавио Коболли (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина, 6) 6:2, 6:3

Душан Лайович (Сербия) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:4, 3:6, 6:2

Марко Трунгельити (Аргентина) – Гидо Андреоцци (Аргентина) 4:6, 6:3, 6:2

Матей Додиг (№310 ATP) провёл свой первый матч на уровне ATP и в следующем круге хорват сыграет против четвёртого сеяного Франсиско Серундоло (№37 ATP). Для Додига это будет первая встреча с игроком из топ-100 рейтинга.

Якуб Меншик прервал серию из трёх поражений (все на травяном покрытии)

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