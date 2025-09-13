Кубок Дэвиса. Муте принес сборной Франции итоговую победу в выездном матче против Хорватии

Сборная Франции обыграла Хорватию в выездном поединке второго раунда квалификации Кубка Дэвиса



Квалификация. Второй раунд • Осиек, Хорватия • 12-13 сентября • грунт (зал)

Французская сборная лидировала 2:0 после первого игрового дня. Сегодняшний день начался с победы хорватской пары Никола Мектич/Мате Павич над тандемом Бенжамен Бонзи/Пьер-Юг Эрбер – 6:3, 7:5.

Однако развить свой успех хорваты не сумели, поскольку в четвертом матче противостояния Марин Чилич проиграл Корентену Муте – 5:7, 4:6 и сборная Франции оформила путевку в финальный турнир, присоединившись к Италии, Австрии, Германии и Аргентине.

btu.org.ua