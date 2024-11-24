Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря

Футбольный ноябрь подходит к концу – стартует футбольный декабрь. На этой неделе мы увидим украинские гранды в еврокубковых турнирах, также матчи с приставкой "топ" запланированы в Англии и Германии. И много УПЛ – куда же без нее. Обводите все самое яркое, чтобы ничего не пропустить.
Понедельник, 25 ноября
Спокойный старт недели. В УПЛ один из главных претендентов на попадание в ТОП-4 (или даже выше) принимает середняка первенства. Также запланированы матчи для фанатов Серии А и АПЛ.
Пятый тур группового раунда главного клубного европейского турнира. Особенно советуем обратить внимание на битву "Баварии" и "ПСЖ". Также будет интересно и в других матчах. Интересно, оклемается ли "Манчестер Сити"…
19:45. "Слован" – "Милан". ЛЧ. Megogo
19:45. "Спарта" – "Атлетико". ЛЧ. Megogo
22:00. "Бавария" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo
22:00. "Байер" – "Зальцбург". ЛЧ. Megogo
22:00. "Барселона" – "Брест". ЛЧ. Megogo
22:00. "Интер" – "РБ Лейпциг". ЛЧ. Megogo
22:00. "Манчестер Сити" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo
22:00. "Спортинг" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo
22:00. "Янг Бойз" – "Аталанта". ЛЧ. Megogo
Среда, 27 ноября
"Шахтер" едет в гости к "ПСВ". В активе горняков всего 4 очка после 4 туров, нужно набирать зачетные пункты, чтобы попасть в ту зону, которая позволит сыграть в 1/16 плей-офф турнира. "Штурм" ждет Цыганкова, "Монако" – Трубина, а "Реал" посетит "Энфилд", точно нужно включать.
Ну а в четверг традиционно второй и третий по значимости клубные европейские турниры. Собрали для вас самые яркие вывески. Естественно, в обязательной программе киевское "Динамо". Команда Шовковского занимает последнее место в турнирной таблице без очков, но все еще имеет шансы зацепиться за 1/16-ю. Также сыграют свои поединки "Челси", "МЮ", а "Рома" вообще приедет к "Тоттенхэму".
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Суббота, 30 ноября
Стандартная суббота. Хотя "Барселона" играет в раннем слоте, может, и не совсем стандартная. Днем напряженная борьба ожидается в матче "Кривбасс" – "Полесье". Вечером в Германии пройдет Дер-Класикер, в Англии ждем Зинченко в рамках дерби Лондона, а перед этим поглядим на Забарного и Ярмолюка, тоже в поединках АПЛ.
В УПЛ увидим матчи с участием "Динамо" и "Шахтера", в Испании "Вильярреал" ждет в гости "Жирону" Цыганкова. В Англии днем "Челси" примет "Астон Виллу", Миколенко приедет на "Олд Траффорд", а вечером на "Энфилде" сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Да, команда Гвардиолы откровенно не в форме, но в таких случаях это мало что значит. Эпик и градус обеспечены.