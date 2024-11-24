Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря

График топ-матчей

Фото: premierleague.com

Футбольный ноябрь подходит к концу – стартует футбольный декабрь. На этой неделе мы увидим украинские гранды в еврокубковых турнирах, также матчи с приставкой "топ" запланированы в Англии и Германии. И много УПЛ – куда же без нее. Обводите все самое яркое, чтобы ничего не пропустить.

Понедельник, 25 ноября

Спокойный старт недели. В УПЛ один из главных претендентов на попадание в ТОП-4 (или даже выше) принимает середняка первенства. Также запланированы матчи для фанатов Серии А и АПЛ.

18:00. "Полесье" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Эмполи" – "Удинезе". Серия А. Megogo

21:45. "Венеция" – "Лечче". Серия А. Megogo

22:00. "Ньюкасл" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 26 ноября

Пятый тур группового раунда главного клубного европейского турнира. Особенно советуем обратить внимание на битву "Баварии" и "ПСЖ". Также будет интересно и в других матчах. Интересно, оклемается ли "Манчестер Сити"…

19:45. "Слован" – "Милан". ЛЧ. Megogo

19:45. "Спарта" – "Атлетико". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бавария" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Байер" – "Зальцбург". ЛЧ. Megogo

22:00. "Барселона" – "Брест". ЛЧ. Megogo

22:00. "Интер" – "РБ Лейпциг". ЛЧ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

22:00. "Спортинг" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Янг Бойз" – "Аталанта". ЛЧ. Megogo

Среда, 27 ноября

"Шахтер" едет в гости к "ПСВ". В активе горняков всего 4 очка после 4 туров, нужно набирать зачетные пункты, чтобы попасть в ту зону, которая позволит сыграть в 1/16 плей-офф турнира. "Штурм" ждет Цыганкова, "Монако" – Трубина, а "Реал" посетит "Энфилд", точно нужно включать.

17:30. "Истанбул Башакшехир" – "Петрокуб". ЛК. Megogo

19:45. "Црвена Звезда" – "Штутгарт". ЛЧ. Megogo

19:45. "Штурм" – "Жирона". ЛЧ. Megogo

22:00. "Монако" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo

22:00. "Болонья" – "Лилль". ЛЧ. Megogo

22:00. "Селтик" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

22:00. "Динамо З" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСВ" – "Шахтер". ЛЧ. Megogo

Четверг, 28 ноября

Ну а в четверг традиционно второй и третий по значимости клубные европейские турниры. Собрали для вас самые яркие вывески. Естественно, в обязательной программе киевское "Динамо". Команда Шовковского занимает последнее место в турнирной таблице без очков, но все еще имеет шансы зацепиться за 1/16-ю. Также сыграют свои поединки "Челси", "МЮ", а "Рома" вообще приедет к "Тоттенхэму".

19:45. "Динамо" – "Виктория Пльзень". ЛЕ. Megogo

19:45. "АЗ Алкмаар" – "Галатасарай". ЛЕ. Megogo

19:45. "Атлетик" – "Эльфсборг". ЛЕ. Megogo

19:45. "Бешикташ" – "Маккаби Т-А". ЛЕ. Megogo

19:45. "Лацио" – "Лудогорец". ЛЕ. Megogo

19:45. "Карабах" – "Лион". ЛЕ. Megogo

19:45. "Андерлехт" – "Порту". ЛЕ. Megogo

19:45. "Хайденхайм" – "Челси". ЛК. Megogo

22:00. "Мидтьюлланд" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Стяуа" – "Олимпиакос". ЛЕ. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Буде-Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Аякс". ЛЕ. Megogo

22:00. "Славия" – "Фенербахче". ЛЕ. Megogo

22:00. "Брага" – "Хоффенхайм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Фиорентина" – "Пафос". ЛК. Megogo

22:00. "Млада Болеслав" – "Бетис". ЛК. Megogo

Пятница, 29 ноября

Откроют очередной тур УПЛ "Ворскла" и "Ингулец", также в пятницу по матчу на просмотр получат поклонники чемпионатов Италии, Франции, Англии и Испании.

15:30. "Ворскла" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Кальяри" – "Верона". Серия А. Megogo

21:45. "Реймс" – "Ланс". Лига 1. Megogo

22:00. "Брайтон" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Мальорка" – "Валенсия". Примера. Megogo

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Суббота, 30 ноября

Стандартная суббота. Хотя "Барселона" играет в раннем слоте, может, и не совсем стандартная. Днем напряженная борьба ожидается в матче "Кривбасс" – "Полесье". Вечером в Германии пройдет Дер-Класикер, в Англии ждем Зинченко в рамках дерби Лондона, а перед этим поглядим на Забарного и Ярмолюка, тоже в поединках АПЛ.

13:00. "ЛНЗ" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ

15:00. "Барселона" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

15:30. "Кривбасс" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Вердер" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Унион Берлин" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вулверхэмптон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем Форест" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Левый берег" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Ренн" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

19:00. "Милан" – "Эмполи". Серия А. Megogo

19:30. "Вест Хэм" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Эспаньол" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

19:30. "Боруссия Д" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Брест" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

21:45. "Болонья" – "Венеция". Серия А. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Нант". Лига 1. Megogo

22:00. "Вальядолид" – "Атлетико". Примера. Megogo

Воскресенье, 1 декабря

В УПЛ увидим матчи с участием "Динамо" и "Шахтера", в Испании "Вильярреал" ждет в гости "Жирону" Цыганкова. В Англии днем "Челси" примет "Астон Виллу", Миколенко приедет на "Олд Траффорд", а вечером на "Энфилде" сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Да, команда Гвардиолы откровенно не в форме, но в таких случаях это мало что значит. Эпик и градус обеспечены.

13:00. "Александрия" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

13:30. "Удинезе" – "Дженоа". Серия А. Megogo

15:00. "Вильярреал" – "Жирона". Примера. Megogo

15:30. "Колос" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

15:30. "Челси" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. "Тоттенхэм" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Парма" – "Лацио". Серия А. Megogo

16:00. "Торино" – "Наполи". Серия А. Megogo

16:00. "Монпелье" – "Лилль". Лига 1. Megogo

16:30. "Майнц" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

17:15. "Реал" – "Хетафе". Примера. Megogo

18:00. "Шахтер" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Лион" – "Ницца". Лига 1. Megogo

18:00. "Тулуза" – "Осер". Лига 1. Megogo

18:30. "Хайденхайм" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:00. "Фиорентина" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Райо Вальекано" – "Атлетик Бильбао". Примера. Megogo

20:00. "Ароука" – "Бенфика". Примейра. Megogo

21:45. "Лечче" – "Ювентус". Серия А. Megogo

21:45. "Марсель" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Бетис". Примера. Megogo

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