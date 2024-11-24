«Это просто безумие». Тони Беллью назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«Это просто безумие, что боксер с ростом 192 см смог быть агрессором против такого великана, как Тайсон. Но у Усика больше не будет этого момента неожиданности в реванше. Но все же Усик – это лучший в мире прирожденный боксер-супертяж. Думаю ли я, что у Тайсона нет шансов на реванш? Нет. Но выиграет ли он? Также нет. Я думаю это будет близкий бой и Усик победит по очкам», – сказал Беллью.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua