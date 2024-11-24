Чжоу: Мы поедем в Катар с большей уверенностью

В Sauber не смогли прервать затянувшуюся серию – гонка в Вегасе не принесла очков…

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Мы давно не боролись за места в середине первой десятки, а сегодня наконец появился реальный шанс. Думаю, мы добились максимального результата, учитывая нашу скорость, к тому же в гонке почти не было сходов, которые могли бы нам помочь.

Тем не менее, результат обнадеживает. Мы сделали шаг вперёд и поедем в Катар с большей уверенностью в своих силах».

Валттери Боттас (18-й): «Прежде всего, поздравляю Макса с досрочным завоеванием титула, Вегас – самое подходящее место для этого!

Моя гонка получилась сложной. Шины продержались не так долго, как мы рассчитывали. Мы планировали проехать дистанцию с одним пит-стопом, но скоро стало ясно, что до финиша мы сможем доехать только с двумя сменами шин.

При старте на Hard только стратегия одного пит-стопа могла дать преимущество, но сегодня она не сработала, что застало нас врасплох. В плане темпа я не смог добиться достаточного прогресса и постарался в интересах команды помочь Чжоу. Тяжелый день, но машина прогрессирует – надеюсь, мы завершим сезон в лучшей форме».

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