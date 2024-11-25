“Я возлагала большие надежды на эту неделю, но не сложилось”. Шестая ракетка мира снялась с Итогового турнира WTA



Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA в Эр-Рияде из-за травмы левого колена. В Оранжевой группе ее заменит первая запасная и девятая ракетка мира Дарья Касаткина.

“То, что началось как небольшая проблема, обострилось во время двух последних матчей, и я просто не могу продолжить свое выступление завтра. Приношу извинения болельщикам и организаторам турнира. У меня была отличная неделя подготовки, и я возлагала большие надежды на эту неделю, но не сложилось. Спасибо за теплый прием в Эр-Рияде”, – написала Джессика Пегула в своих соцсетях.

Напомним, что на WTA Finals-2024 Джессика Пегула сыграла два матча, против Коко Гауфф и Барборы Крейчиковой и оба проиграла. Ранее на этой неделе Пегула также объявила, что не сыграет за сборную США в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Завтра, в поединке третьего тура Дарья Касаткина сыграет против второй ракетки мира Иги Швёнтек. Польской теннисистке необходима победа над Касаткиной и также победа Коко Гауфф в поединке с Барборой Крейчиковой – в этом случае Швёнтек сможет продолжить борьбу за титул в полуфинале, где ее уже ждет Арина Соболенко.

btu.org.ua