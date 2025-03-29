Дино Беганович сядет за руль Ferrari в Бахрейне

Слушатель Академии Ferrari Дино Беганович в апреле проведёт свою первую официальную сессию в Формуле 1.

В Ferrari подтвердили, что 21-летний шведский гонщик сядет за руль машины Шарля Леклера в первой тренировке Гран При Бахрейна.

В этом году регламент обязывает команды не менее четырёх раз за сезон предоставлять машину молодым гонщикам, проехавшим не более двух Гран При за карьеру.

Вероятно, в Бахрейне произойдёт сразу несколько замен – это полноценный уик-энд с тремя тренировками, в которых гонщикам вряд ли помешает дождь.

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