Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Звездный чемпион крузервейта по версии IBF Джей Опетая высказался о возможном бое супертяжеловеса Александра Усика против Джозефа Паркера.

«У Джозефа Паркера, наверное, одни из лучших навыков в супертяжелом весе. В хорошей форме Паркер способен драться с лучшими. Я уверен в том, что у Усика будут очень сложные раунды с ним», – сказал Джей Опетая.

Напомним, что семирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua