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Бокс

Украинский боксер решил продать свой автомобиль креативным способом

Украинский боксер решил продать свой автомобиль креативным способом

Instagram. Виталий Стальченко

Украинский боксер Виталий Стальченко отметился креативной идеей после завершения своего поединка на профессиональном ринге.

Спортсмен снял перчатки после окончания раунда и показал на камеру затейпированные руки, на которых было что-то написано. Когда Виталий подошел ближе к оператору, зрители увидели объявление о продаже автомобиля.

Стальченко является обладателем титулов чемпиона Украины и WBC Ukraine в тяжелом весе (до 90,7 кг). В 2016 году боксер завоевал бронзу на Чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Дениса Беринчика обвинили в расизме накануне поединка за пояс WBO.

ФОТО. Креативная идея украинского боксера о продаже автомобиля

Украинский боксер решил продать свой автомобиль креативным способом

sport.ua

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