Бой состоится. Райан Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Стало известно, что боксер Райан Гарсия провалил взвешивание перед боем против Девина Хейни. Гарсия не уложился в вес 63,5 кг, показав вес 64,9 кг.

Известно, что это, скорее всего, исключает возможность для Гарсии выиграть титул WBC первого полусреднего веса, которым владеет Хейни – этот титул остается у Девина при любом исходе поединка.

Сообщается, что стороны сейчас ведут переговоры о том, состоится ли бой. По информации СМИ, поединок 21 апреля состоится, но без титула Хейни.

В андеркарде этого боя будет драться украинец Сергей Деревянченко.

sport.ua