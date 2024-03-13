Атлетико примет Интер, Боруссия Дортмунд – ПСВ: расписание матчей Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Атлетико будет принимать Интер после минимального поражения в первой игре, а в другом поединке Боруссия Дортмунд и ПСВ определят сильнейшего после ничьей в Нидерландах.
Расписание матчей 1/8 финала
*Указанное время — киевское
Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что, например, нулевая ничья в Германии переведет поединок в дополнительное время.
Накануне определились очередные участники четвертьфинальной стадии турнира.
Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1 /2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.