Атлетико примет Интер, Боруссия Дортмунд – ПСВ: расписание матчей Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Атлетико будет принимать Интер после минимального поражения в первой игре, а в другом поединке Боруссия Дортмунд и ПСВ определят сильнейшего после ничьей в Нидерландах.

Расписание матчей 1/8 финала

22:00. Атлетико — Интер (первый матч — 0:1)

22:00. Боруссия Дортмунд — ПСВ (первый матч — 1:1)

*Указанное время — киевское

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, так что, например, нулевая ничья в Германии переведет поединок в дополнительное время.

Накануне определились очередные участники четвертьфинальной стадии турнира.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1 /2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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