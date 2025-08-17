Connect with us
Футбол

Хави Симонс никогда не рассматривал другие клубы, кроме Челси, – Романо

Хави Симонс никогда не рассматривал другие клубы, кроме Челси, - Романо

    • Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" может подписать воспитанника академии "Барселоны" и бывшего игрока "ПСЖ" Хави Симонса.

    Хави Симонс никогда не рассматривал как варианты другие клубы, кроме "Челси".
    Все стороны ждут ухода Нкунку как следующий шаг перед ускорением переговоров с "Лейпцигом".
    Хави не хочет "Баварии", только "Челси", – сообщил Фабрицио Романо.

    Напомним, что лондонский клуб уже подписал Нони Мадуэке и Жоао Педро в команду летом этого года, а также Эстевао Виллиан присоединился к английскому коллективу.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis