Whispering Angel – официальный партнёр Формулы 1

Вино Whispering Angel, которое многие годы подаётся VIP-гостям в паддоке, стало официальным розовым вином Формулы 1.

Бренд Whispering Angel принадлежит французской транснациональной компании LVMH, которая уже поставляет для Формулы 1 шампанское Moët & Chandon и водку Belvedere.

Эмили Празер, коммерческий директор Формулы 1: «Это особенный момент для нашего партнерства с LVMH – мы приветствуем Whispering Angel в семье Формулы 1 в качестве официального партнера. Это идеальное партнерство объединяет вершину автоспорта с брендом, известным своей изысканностью, элегантностью и совершенством».

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