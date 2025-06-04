Ига Швёнтек – о матче против Элины Свитолиной: “Знала, что должна быть смелой и пытаться давить на нее, потому что она не будет дарить мне очки”

Пятая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с медиа после победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос



– Ига, поздравляем. Вы снова в полуфинале Ролан Гаррос. Очевидно, что Элина – очень сложная соперница, но расскажите, как вам удалось справиться со всем и победить в двух сетах.

– Да, я знала, что это будет тяжелый матч, и он таким и был. Хотя счет в первом сете выглядит довольно однозначно, на самом деле в каждом гейме это не было так. Мне пришлось бороться за каждое очко. Я рада, что смогла прибавить, когда она сделала брейк во втором сете, и что мне удалось сохранить интенсивность до конца.

– Сегодня вы очень хорошо сыграли ключевые очки. Как вы отметили, многие геймы были очень напряжёнными, много счётов «ровно», но вы преодолели эти моменты и были сильнее.

– Да, я знала, что должна брать инициативу в свои руки. Мы с Элиной уже играли в четвертьфинале на Уимблдоне. Тогда я выиграла первый сет, и она – такой игрок, которая будет действовать решительно, не будет колебаться. Поэтому в важные моменты я знала, что должна быть смелой, играть интенсивно и пытаться давить на нее, потому что она не будет дарить мне очки.

– Насколько сильным был сегодня ветер по сравнению с другими матчами на этом корте? И, как теннисистка, которая часто выступает на главных аренах, скажите, ветер здесь хуже, чем на Род Лейвер Арене, Арене Артура Эша или Центральном корте Уимблдона?

– Думаю, худший ветер, который я когда-либо чувствовала, был на Уимблдоне, возможно, ещё и потому, что мне и так было трудно найти решение на траве, а ветер сбивал меня с толку. Было немного тяжелее морально. Но сегодня, безусловно, думаю, что никогда раньше я не играла при таком ветре. В первом сете было ещё нормально, но во втором он был довольно сумасшедшим. Честно говоря, когда я играла против ветра, или она – мы просто должны были останавливаться на мгновение, потому что было столько грунта в воздухе, что невозможно было держать глаза открытыми. Раньше здесь такого не было. Да, в первом сете было не настолько плохо и еще в конце матча ветер немного утих.



– Вы чувствуете себя другой теннисисткой после победы над Рыбакиной? Вы говорили, что это была такая победа, которая придала вам уверенности.

– Нет, я не чувствую себя другой теннисисткой. Это было бы странно, если бы у меня было две личности. Я знаю, что я та же теннисистка. Просто иногда хорошо иметь такие матчи, когда нужно выкладываться до конца и находить решения в самые трудные моменты. Это также напоминает, как преодолевать трудности и одновременно сохранять уровень игры или даже повышать его.

– Вы обычно смотрите матчи своих соперниц? Например, просматриваете поединки Арины Соболенко, когда готовитесь к игре?

– Не очень, потому что я плохо в этом разбираюсь. Я мало что вижу, когда смотрю на ноутбуке. Когда смотрю матчи вживую – это совсем другое дело, я вижу много. Но вот так через камеры – не очень. Поэтому я оставляю это своему тренеру, Виму. Честно говоря, я думаю, мы обе хорошо знаем, как играем, поэтому вряд ли там найдешь что-то необычное. Я просто придерживаюсь тактики, которую дает Вим.

– Вы недавно тренировались с Ариной, в том числе здесь перед турниром. Кто предложил провести совместную тренировку? И что вы вынесли из этого для себя? Чувствуете ли вы, что когда играете с ней, то вы улучшаете свой теннис?

– Мы просто поиграли час, по сути это была разминка и немного очков. Это не была обычная тренировка, мы просто играли розыгрыши. Я не знаю, кто предложил. Думаю, это тренеры между собой договаривались. Вим общается со всеми, так что не уверена, чья это была идея. Но с Ариной всегда хорошо тренироваться: она задает хороший ритм, тренировки будут качественными, поэтому это прекрасно. Это было около двух недель назад. Это были первые розыгрыши, которые я сыграла после Рима. С тех пор многое изменилось, так что, честно, мне нечего особо сказать об этой тренировке.

Конечно, в матчах против нее нужно быть на 100% готовой, но я бы не сказала, что это чем-то отличается от игры против Коко Гауфф или других топовых теннисисток. Против каждой соперницы игра отличается, поэтому трудно сравнивать. Но, безусловно, наше соперничество заставляет нас обеих развиваться. Речь идет не только об уровне тенниса, а обо всем – как мы работаем, насколько мы профессиональны. Это точно.

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