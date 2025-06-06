Ролан Гаррос. Алькарас вышел во второй финал подряд после отказа Музетти

Карлос Алькарас будет защищать титул на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 8) 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0 (отказ)

Испанский теннисист записал в свой актив седьмую победу в восьми противостояниях с Музетти, в том числе третью в этом сезоне. В апреле Алькарас обыграл итальянца в финале “Мастерса” в Монте-Карло, а в мае – в полуфинале “Мастерса” в Риме.

В сегодняшнем матче Музетти брал медицинский перерыв после третьего сета из-за проблем с левым бедром.

Алькарас проведет пятый решающий матч на турнирах Grand Slam и попробует выиграть свой пятый трофей. 22-летний Карлос – пятый самый юный игрок, который доходит до финала на “мэйджоре” четвертый год подряд.

Также испанец – пятый в списке самых юных теннисистов в Открытой Эре, которые пять раз играли в финале турнира Grand Slam. Моложе него были Матс Виландер, Бьорн Борг, Рафаэль Надаль и Борис Беккер.

Во втором полуфинале Ролан Гаррос сегодня сыграют Янник Синнер (Италия, 1) и Новак Джокович (Сербия, 6).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua