Александр ГВОЗДИК: «Всегда хорошо относились к россиянам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Известный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик рассказал, как относится к россиянам после вторжения в Украину.

«Эта война – ужасна. Я из Харькова, там 30 километров от российской границы. Мы всегда хорошо относились к россиянам, и то, что они сделали с нами – просто предательство. Я знал много людей, которые погибли. В XXI веке такие вещи не должны происходить», – сказал Гвоздик.

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о будущем Василия Ломаченко – обладателя титула IBF в легком весе.

sport.ua