Непобежденный украинский боксер проведет второй бой за последние 3,5 года

Instagram. Тарас Шелестюк

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк (20–0–1, 13 КО), который является бронзовым призером Олимпийских игр (2012), анонсировал второй бой за последние 3,5 года.

Об этом сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях: «Я вернусь на ринг 8 ноября в Кито, Эквадор. Проведу десятираундовый бой во втором по значимости событии. Let’s go! » – написал Тарас. Соперник украинца на данный момент неизвестен.

В июле Шелестюк провел первый бой с марта 2022 года – во втором раунде нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси.

Украинский боксер выступает в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг). Тарас – заслуженный мастер спорта Украины по боксу, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, чемпион мира 2011 года в Баку, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 года.

В своей карьере провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед (13 – нокаутом). Один бой завершился вничью. Владел титулом WBO NABO (дважды).

