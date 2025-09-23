Севилья – Вильярреал: Прогноз и где смотреть матч Примеры

23 сентября на стадионе Рамон Санчес Писхуан состоится матч 6-го тура чемпионата Испании, в котором Севилья примет Вильярреал. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию этого матча в Украине будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Зрители смогут следить за матчем в реальном времени с качественным видеопотоком и подробными комментариями на украинском языке. Это удобный способ не пропустить ключевые моменты игры.

Севилья

Команда Севилья переживает непростые времена. Совсем недавно они стабильно входили в число лидеров Примеры и регулярно выигрывали Лигу Европы, а сейчас сталкиваются с финансовыми трудностями и скромными спортивными результатами. В прошлом сезоне Севилья едва не покинула Примеру, выиграв у Леганеса всего одно очко в борьбе за спасительное место.

Новый тренер Матиас Алмейда не смог сразу наладить игру, уступив Атлетику и Хетафе, но в августе команда добыла первую победу в Ла Лиге, обыграв Жирону 2:0. После паузы на игры сборных, Севилья сыграла вничью с Эльче, а вот в последнем туре выиграла у Алавеса, что добавляет надежды на улучшение результатов.

Вильярреал

Вильярреал уже пережил свой спад, который наступил два сезона назад. Однако команда смогла оправиться благодаря возвращению Марселино на тренерский пост. В прошлом сезоне Вильярреал не смог пробиться в еврокубки, но всё же занял пятое место в Примере, что обеспечило возвращение в Лигу чемпионов. Первый матч в еврокубках оказался неудачным, команда уступила Тоттенхэму из-за ошибки вратаря, но в Ла Лиге в последних играх они выиграли у Осасуны, оформив волевую победу 2:1. Сейчас Вильярреал, несмотря на неудачный старт, настроен на продолжение победной серии в Примере.

Статистика личных встреч

В последних трех очных матчах Вильярреал выиграл все встречи.

Прогноз на матч Севилья – Вильярреал

Букмекеры склоняются к тому, что Вильярреал продолжит свою успешную серию против Севильи. Прогноз на матч – выездная победа Вильярреала с форой 0 (коэффициент 1,64).

Напомним, мы также писали о том, как украинский бомбардир оказался не у дел.