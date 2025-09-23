Леванте – Реал Мадрид: Прогноз и где смотреть матч

23 сентября на стадионе Сьютат де Валенсия состоится матч 6-го тура чемпионата Испании, в котором Леванте примет Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию этого матча для зрителей Украины проведет стриминговая платформа MEGOGO. Это отличная возможность следить за игрой в хорошем качестве с профессиональными комментариями на украинском языке, не выходя из дома.

Леванте

Леванте – команда с опытом игры на высоком уровне, хоть и не слишком стабильная. В 2022 году они покинули Примеру, но возвращение удалось благодаря тренеру Калеро, под руководством которого команда выиграла Сегунду. Леванте продемонстрировал сильные стороны, выигрывая даже у таких клубов, как Жирона, в последнем туре с разгромным счётом 4:0.

Но на старте сезона команда столкнулась с трудностями: в августе Леванте проиграл всем соперникам, включая Барселону, Алавес и Эльче. Тем не менее, после паузы на международные матчи клуб значительно прибавил.

Реал Мадрид

Реал Мадрид, хотя и не без проблем в прошлом сезоне, продолжает оставаться фаворитом чемпионата. В 2024 году они добавили в свою коллекцию Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Однако на международной арене клуб не смог пробиться в Лиге чемпионов, уступив Арсеналу в плей-офф, а также потерпел поражение от Барселоны в Суперкубке и Примере.

Под руководством нового тренера Хаби Алонсо команда переживает серию побед в новом сезоне. Реал уверенно выиграл все матчи в Примере, включая победу над Эспаньолом в последнем туре, а также одержал победу в Лиге чемпионов, хотя и не без усилий.

Статистика личных встреч

В девяти последних очных матчах у команд было поровну побед, по три на каждую сторону. Однако в последнем матче в мае 2022 года Реал Мадрид одержал разгромную победу со счётом 6:0.

Прогноз на матч Леванте – Реал

Букмекеры считают, что Реал Мадрид вряд ли столкнется с серьёзными проблемами в матче с Леванте. Прогноз на матч – победа Реала с форой -1,5 гола (коэффициент 1,73).

Напомним, мы также писали о том, как украинский бомбардир оказался не у дел.