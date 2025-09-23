Реал опровергает слухи о встрече с агентом ключевого игрока команды

Мадридский "Реал" опровергает слухи о встрече руководства клуба с агентом ключевого игрока команды.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, последние новости о том, что представители "сливочных" и Винисиуса Жуниора вели переговоры о продлении его контракта с клубом, не соответствуют действительности. На данный момент не запланировано никаких встреч между руководством королевского клуба и агентом 25-летнего бразильского вингера.

Отмечается, что главным препятствием в переговорах между вовлеченными сторонами являются финансовые требования Винисиуса, который стремится получать такую же зарплату, как у Килиана Мбаппе.

В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор забил два гола и отдал две голевые передачи в 6 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его текущий контракт с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года.

