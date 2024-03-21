Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Александр Великий проводит ударную концовку сезона.

В проигранном матче против «Торонто» (3:7) Александр Овечкин оформил второй подряд дубль и довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. Теперь российского суперснайпера и его главную карьерную цель — результат Уэйна Гретцки — разделяет всего 49 голов. При этом нынешний сезон остается для Ови самым нерезультативным (23 гола), хотя антирекорд укороченного сезона-2020/21 (24 гола) уже близко.

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Заодно Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Благодаря двум шайбам в ворота Джозефа Уолла капитан «Вашингтона» сравнялся по количеству набранных очков с Джо Торнтоном (по 1539), но обошел знаменитого бородача по числу голов (845 против 430). 12-е место в общем рейтинге занимает Сидни Кросби, который по темпу набора очков не уступает Александру, поэтому следующей жертвой, скорее всего, станет Рэй Бурк, отставание от которого составляет 40 баллов.

Овечкин в 141-й раз в карьере завершил игру с двумя голами в активе. Кроме этого, на счету Александра Великого 26 хет-триков и четыре покера. По общему числу матчей с двумя и более шайбами Ови — тоже второй в истории. Выше, естественно, Гретцки, который к 139 дублям добавил 37 хет-триков, девять покеров и четыре недоступных Овечкину пента-трика.

Любопытно, что Овечкин — один из немногих игроков, чаще забивавших в гостевых встречах. После дубля в ворота «Торонто» на его счету оказалось 415 домашних шайб (49,11%) против 430 гостевых (50,89%). Чаще своих болельщиков радовали все тот же Гретцки (492 гола) и уже пройденный Александром в общем зачете Горди Хоу (449).

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