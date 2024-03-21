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Футбол

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Александр Великий проводит ударную концовку сезона.

В проигранном матче против «Торонто» (3:7) Александр Овечкин оформил второй подряд дубль и довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. Теперь российского суперснайпера и его главную карьерную цель — результат Уэйна Гретцки — разделяет всего 49 голов. При этом нынешний сезон остается для Ови самым нерезультативным (23 гола), хотя антирекорд укороченного сезона-2020/21 (24 гола) уже близко.

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Овечкин сделал второй дубль подряд! Но его «Вашингтон» разбил «Торонто»

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Заодно Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Благодаря двум шайбам в ворота Джозефа Уолла капитан «Вашингтона» сравнялся по количеству набранных очков с Джо Торнтоном (по 1539), но обошел знаменитого бородача по числу голов (845 против 430). 12-е место в общем рейтинге занимает Сидни Кросби, который по темпу набора очков не уступает Александру, поэтому следующей жертвой, скорее всего, станет Рэй Бурк, отставание от которого составляет 40 баллов.

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Овечкин в 141-й раз в карьере завершил игру с двумя голами в активе. Кроме этого, на счету Александра Великого 26 хет-триков и четыре покера. По общему числу матчей с двумя и более шайбами Ови — тоже второй в истории. Выше, естественно, Гретцки, который к 139 дублям добавил 37 хет-триков, девять покеров и четыре недоступных Овечкину пента-трика.

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

Любопытно, что Овечкин — один из немногих игроков, чаще забивавших в гостевых встречах. После дубля в ворота «Торонто» на его счету оказалось 415 домашних шайб (49,11%) против 430 гостевых (50,89%). Чаще своих болельщиков радовали все тот же Гретцки (492 гола) и уже пройденный Александром в общем зачете Горди Хоу (449).

Овечкин преодолел психологический рубеж. До Гретцки менее 50 голов

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