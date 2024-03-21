Макс Ферстаппен: Слова Тото для меня ничего не меняют

В 2025 году Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Ferrari. Руководитель Mercedes Тото Вольфф уже сказал, что с удовольствием пригласил бы на вакантное место Макса Ферстаппена. В Мельбурне трёхкратного чемпиона мира попросили прокомментировать слова Вольффа.

Макс Ферстаппен: «Его слова никак не повлияют на то, что я планирую делать, хотя, конечно, всегда приятно такое слышать.

В прошлом у нас с Тото были некоторые разногласия, но это нормально для представителей двух команд, которые ведут борьбу за титул. Но между нами всегда сохранялось уважение. Для меня его слова ничего не меняют».

Отвечая на прямой вопрос, может ли он оказаться в Mercedes в будущем, Макс сказал: «Я не знаю. Я не знаю, что произойдёт после 2028 года. Я не знаю, останусь ли в Формуле 1, или продолжу [выступать в Red Bull], или подпишу новый контракт. Сейчас я этого просто не знаю».

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