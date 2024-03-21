Босния и Герцеговина — Украина 0:0. ОНЛАЙН

Сборная Украины играет против сборной Боснии и Герцеговины в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.

Матч проходит на стадионе «Белино поле» в Зенице.

Босния и Герцеговина — Украина: анонс и прогноз матча полуфинала плей-офф квалификации Евро-2024

Наш сайт проводит текстовую трансляцию поединка в этой публикации.

< 49' Пошла подача из корнера, Колошинац головой выбивает мяч подальше.

48' Мудрик классно обыгрался с Довбиком, но успел защитник выбить мяч на угловой.

47 'Замен по перерыву не произошло.

46' Второй тайм начался!

Завершается первая половина игры! При тотальной доминации сборной Украины во владении мяча, боснийцы создают больше моментов у ворот соперника.

45' Под занавес первого тайма Исландия вышла вперед в параллельном матче!

45' Крунич грубо сыграл против Мудрика, устное предупреждение для игрока сборной Боснии и Герцеговины.

44' Дедич классно сместился в центр и пробивал в дальний угол — возле перекладины пролетел мяч.

43' Матвиенко выполнил неудачную диагональ на Зинченко. Аут для хозяев поля.

42' Джеко выполнял классную передачу, однако Ахмедходжич неудачно принял мяч, Лунин начинает атаку сборной Украины.

41' Мудрик классно прошел соперника и пытался выполнить дальний удар — защитники блокируют выстрел вингера Челси.

40' Судаков оказался в положении «вне игры».

39' Исландия тем временем сравнивает счет в игре с Израилем.

38' Джеко пробивал с острого угла, выше ворот пошел мяч.

36' Хаджикадунич опасно головой пробивал после подачи с корнера, Конопля спасает сборную Украины.

35' Мудрик потерял мяч у собственных ворот после чего пошел навес в штрафную — Бражко выбивает мяч на угловой.

34' Бражко головой выбил мяч в аут после подачи со стандарта.

33' Очередной фол в нашей встрече. На этот Бражко придержал Демировича.

32' Отметим, что в параллельном матче Израиль вышел вперед в матче с Исландией. Именно в этой игре определится будущий соперник победителя поединка Босния и Герцеговина — Украина.

31' Зубков выполнял навес, снова боснийцы удачно действуют во время стандартов.

30' Бражко зарабатывает штрафной в борьбе с Хайрадиновичем.

29' Судаков пытался выдать разрезную передачу через пол поля, Колошинац в подкате перехватил пас.

28' Зубков активно прессинговал Колошинаца и нарушил правила.

27' Неудачно Довбик сбросил головой мяч , хозяева начинают собственную атаку.

26' Желтую карточку получает Газыбегович за активные споры с арбитром. Пытался заработать боснец штрафной, однако свисток судьи промолчал.

25' Пошла подача из корнера, однако фиксирует боковой арбитр офсайд у Зинченко.

24' Мудрик исполнял навес из стандарта — боснийцы выбивают мяч на угловой.

23' Забарный взял на себя игру после длительного розыгрыша мяча и заработал штрафной перед штрафной соперника.

22' Конопля пробивал с лета по воротам, однако выше ворот пошел мяч.

21' Мудрик на скорости прорвался в штрафную и выполнял прострел, боснийцы отбиваются.

20' Дедичу оказывают помощь за пределами поля, игра продолжается.

19' Судаков эффектно прошел нескольких соперников в центре, но отдал неточную передачу.

18' Мудрик исполнял навес с правого фланга. Вратарь вышел из ворот и забрал мяч в руки.

17' Пошла подача из стандарта — неудачно, никто не добрался до мяча.

16' Матвиенко держал Демировича за футболку . Штрафной для хозяев и желтая карточка для украинского защитника.

15' Обыгрывались игроки сборной Украины перед штрафной соперника, но до удара дело не дошло.

14' Зубков упал на фланге после борьбы , свисток судьи молчит.

13' Забарный выполнял заброс на Зинченко, но Александр не смог сохранить мяч в пределах поля.

12' Цимирот нарушил правила в центре поля против Судакова.

11' Цимирот выполнял прострел с правого фланга, но Лунин окрасил мяч в руки.

10' Судаков подобрал мяч после подачи Мудрика и пытался пробивать из-за пределов штрафной — выше ворот.

9' Колошинац на фланге отмахнулся от Зубкова. Желтая карточка защитнику сборной Боснии и Герцеговины.

8' Хаджикадунич неудачно пробил головой после подачи со стандарта.

7' Мудрик неудачно сыграл в дриблинге и потерял мяч, Михаил вернулся в защиту и нарушил правила.

6' Забарный классно в подкате сыграл в штрафной и не дал Газибеговичу выполнить прострел.

5' Пошла подача в штрафную сборной Украины, однако подопечные Сергея Реброва отбиваются.

4' Забарный нарушил правила против Демировича , немало борьбы в начале поединка.

3' Бражко грубо сыграл в прессинге, штрафной исполнят боснийцы.

2' Зубков отдал неудачную передачу на Коноплю — аут для хозяев.

1' Матч начался!

Теперь звучит гимн Боснии и Герцеговины.

Раздается гимн Украины!

Команды выходят на поле!

Подопечные Сергея Реброва проводят предматчевую разминку.

Накануне определились стартовые составы команд:

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасные: Василий, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, Пьянич, Превьяк, Табакович

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Бондарь, Таловеров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

Факты о матче

Обе команды не смогли отобраться в финальную часть Евро через квалификационный турнир, а попали в матчи плей -оф по квоте Лиги наций путем B;

Победитель матча сыграет в финале стыков против победителя другого полуфинала Израиль Израиль Исландия В предыдущих 27 матчах в отборе Евро Украина уступила лишь 4 раза — сборным Италии, Англии и дважды Испании;

Сборная Украины принимала участие в последних четырех чемпионатах Европы — причем на Евро-2016 команда прошла через плей-офф;

Ни один из последних 12 домашних матчей Боснии и Герцеговины не завершился вничью (по 6 побед и поражений).

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