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Футбол

Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ

Матчи с сентября по январь

Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ

Фото – Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

    • В прошлый четверг в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов сезона 24/25. Сегодня стал известен календарь "Шахтера" – единственной украинской команды, сыграющей на этом этапе.

    Начнут горняки 18 сентября выездом в Италию, где сыграют с “Болоньей”. Завершат же в Дортмунде – на "Вестфаленштадионе" против "Боруссии" 29 января уже в следующем году.

    В общем, календарь выглядит следующим образом:

    Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ

    Напомним, что свои номинально домашние матчи "Шахтер" будет проводить в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". В прошлом году дончане играли в Гамбурге.

    www.ua-football.com

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