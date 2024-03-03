Верона — Сассуоло 1:0: обзор матча Серии А ВИДЕО

Свидерский забил единственный гол в игре
В 27 туре итальянской Серии А Верона праздновала домашнюю победу над Сассуоло.
Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 3 марта
Верона — Сассуоло 1:0 (0: 0)
Гол: 1:0 — 79 Свидерский
Свидерский забил единственный гол в игре
В 27 туре итальянской Серии А Верона праздновала домашнюю победу над Сассуоло.
Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 3 марта
Верона — Сассуоло 1:0 (0: 0)
Гол: 1:0 — 79 Свидерский
Фримпонг и Гримальдо отличились голами Фото Getty Images Сегодня, 3 марта, в 24 туре...
«Торонто» дома обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ Артемий Панарин и Илья Самсонов. Фото USA Today Sports...
Хорошая игра Getty Images / Global Images Ukraine 7 подряд матчей без побед в...
Игроки «Вашингтона» и Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ. 03 марта, воскресенье 21.00...