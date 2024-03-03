Верона — Сассуоло 1:0: обзор матча Серии А ВИДЕО

Свидерский забил единственный гол в игре

В 27 туре итальянской Серии А Верона праздновала домашнюю победу над Сассуоло.

Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 3 марта

Верона — Сассуоло 1:0 (0: 0)

Гол: 1:0 — 79 Свидерский

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