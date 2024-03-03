Сан-Диего. Марта Костюк против Кэти Бултер в финале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за чемпионский титул на турнире WTA 500 в Сан-Диего. Поединок против британской теннисистки Кэти Бултер пройдет в ночь на 04 марта и начнется в 02:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)
Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 03.03.2024): 192/112
Призовые за карьеру: $3,673,288
Дата рождения: 01/08/1996 (27 лет)
Место рождения: Лестер, Англия
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 — Nottingham)
Высший рейтинг WTA: 48 (05/02/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 03.03.2024): 296/184
Призовые за карьеру: $2,019,754
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: [Q] Энн Ли (США, №167) 6:4, 4:6, 6:2
R2: [WC] Тайла Престон (Австралия, №153) 6:4, 6:3
QF: [4] Анастасия Павлюченкова (-, №25) 3:6, 6:4, 6:3
SF: [1] Джессика Пегула (США, №5) 7:6(4), 6:1
Средний рейтинг соперниц: 88
Время на корте: 453 минуты (7 часов 33 минуты)
Эйсы: 14
Двойные ошибки: 37
Средний процент первой подачи: 58%
Реализация брейк-поинтов: 22/53 (42%)
Отыгранные брейк-поинты: 24/37 (65%)
Кэти Бултер
R1: Леся Цуренко (Украина, №36) 6:3, 6:1
R2: [2] Беатрис Аддад Мая (Бразилия, №13) 3:6, 6:3, 6:4
QF: [7] Донна Векич (Хорватия, №28) 6:4, 6:3
SF: [3] Эмма Наварро (США, №26) 6:3, 6:1
Средний рейтинг соперниц: 26
Время на корте: 382 минуты (6 часов 22 минуты)
Эйсы: 12
Двойные ошибки: 28
Средний процент первой подачи: 54%
Реализация брейк-поинтов: 18/30 (60%)
Отыгранные брейк-поинты: 13/19 (68%)
История на турнире
Марта Костюк — 1/1 | Костюк второй раз играет в Сан-Диего и впервые прошла в финал на этом турнире.
Кэти Бултер — 0/0 | Бултер впервые играет на этом турнире.
Выступления на харде (на 03/03/2024):
Марта Костюк — 103/58 (12/4 в этом году)
Кэти Бултер — 158/104 (9/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Марта Костюк — 8/4
Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4
WTA 1000 — 1/1 | Доха — R2
WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4
Кэти Бултер — 6/3
Grand Slam — 1/1 | AO — R2
WTA 500 — 3/2 | Аделаида — R1, Линц — R2
United Cup — 2/0
Последние 5 матчей:
Марта Костюк — В, В, В, В, П
Кэти Бултер — В, В, В, В, П
Национальный фактор:
Марта Костюк — 5/2 | Костюк сыграет против теннисистки из Великобритании впервые с Уимблдона 2022 года, где в первом круге победила Кэти Суон.
Кэти Бултер — 7/6 | В первом круге турнира в Сан-Диего Бултер победила Лесю Цуренко. Британка выиграла четыре из пяти последних матчей против украинских теннисисток.
Марта Костюк проведет свой 155-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 80 побед (52%).
Кэти Бултер проведет свой 98-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 49 побед (51%).
Марта Костюк проведет второй раз сыграет в финале турнира WTA. Ровно год назад она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Окленде.
Кэти Бултер также второй раз сыграет в финале турнира WTA и впервые на харде. В прошлом сезоне она выиграла титул на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме.
Победительница этого матча получит $142,000 призовых и 500 рейтинговых очков. Проигравшая — $87,665 призовых и 325 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,79. Успех ее соперницы в этом матче оценивается коэффициентом — 2,17.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 1,76, а победа Кэти Бултер оценивается коэффициентом — 2,26.
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