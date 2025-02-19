Ига Швёнтек: “Во втором сете матча против Ястремской я смогла заиграть ещё более активно, давить на каждом мяче”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу в матче против украинки Даяны Ястремской в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе



“В чем была разница между первым и вторым сетами? Думаю, я сделала некоторые коррективы в своей игре с форхенда. Тогда я смогла заиграть ещё более активно, давить на каждом мяче. Я думаю, что дело всегда в комбинации различных факторов. Потому что я также думаю, что и Даяна стала играть уже не так активно. Я была готова воспользоваться своими шансами. В целом второй сет прошел очень результативно, я сыграла на стабильном уровне.

Мне нравится выступать на этих турнирах, мне хотелось показать отличный теннис и в Дохе, и в Дубае. Конечно, не так легко адаптироваться при изменении условий между этими соревнованиями, поэтому выйти здесь в четвертьфинал – это уже хороший результат. Но я буду работать для большего. Я чувствую себя довольно уверенно.

Относительно предстоящего матча против Мирры Андреевой, я чувствую, что хорошо знакома с игрой Мирры, мы уже играли друг с другом. Думаю, это будет сложный матч. Та, кто выходит в четвертьфинал, заслуживает это место, поэтому это точно будет битва”.

btu.org.ua