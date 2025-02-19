Антон Дудченко: Треба було обирати третю-четверту стартову групу

В сьогоднішній індивідуальній гонці Чемпіонату світу

Антон Дудченко стартував 2-м та з чотирма промахами фінішував 50-м. Детальніше про свій виступ він розповів у трансляції Суспільне:Спорт:

– Вітаємо з завершенням найскладнішої гонки чемпіонату світу! Якою вона виявилася для тебе?

– На цьому чемпіонаті щось мені не вдається показати “свої” результати. Напередодні змагань в Ленцерхайде, здавалося, був у гарній формі, але по приїзду сюди нічого не вдається. Стрільба сьогодні взагалі не склалася, задував вітерець – можливо, в цьому причина, а, може, це мої помилки.

По сьогоднішній гонці: можливо, треба було вибирати групу третю-четверту, тому що вже з другого-третього гола почало підсушувати трасу – лижі працювали краще, було менше води на дистанції. Десь я прогадав.

– Чим керувалися, коли обирали ранній стартовий номер? Бо стартувати одним з найперших – це завжди складно.

– Та ні, просто я розраховував на те, що не так буде розбиватися траса, але, бачите, сталося по-іншому. Пізніше траса була більш розбитою, але й більш сухою і лижі працювали краще. Але гонка вже позаду, тому можемо тільки зробити висновок на майбутнє та йти далі.

Сьогодні траса була не така, як у попередні дні. Вона не глянцювалася, а навпаки, була жорсткою. Коли сонце сідало, вона ставала холоднішою та швидшою.

– По аналізу видно, що твоя перша стрільба була повільнішою, ніж інші. Щось там сталося?

– Ні, нічого не сталося. Просто коли я прийшов, вітер задув справа і я завагався – чи потрібно робити поправку, чи ні. Тому й вийшло довше, ніж зазвичай.

За матеріалами трансляції Суспільне:Спорт

www.biathlon.com.ua